Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta deixou um motorista com ferimentos leves na noite de quarta-feira (8), na rodovia SP-65, em Igaratá, no Vale do Paraíba. O caso ocorreu por volta das 19h08, no km 27 da via, no sentido norte.

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De acordo com informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Rota das Bandeiras, o veículo trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, tombou e ficou imobilizado entre a faixa de rolamento e o acostamento.