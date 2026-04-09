09 de abril de 2026
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ACIDENTE NA ESTRADA

ATENÇÃO: Carreta tomba na SP-65 em Igaratá; motorista fica ferido

Por Da redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carreta tombou na rodovia em Igaratá
Carreta tombou na rodovia em Igaratá

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta deixou um motorista com ferimentos leves na noite de quarta-feira (8), na rodovia SP-65, em Igaratá, no Vale do Paraíba. O caso ocorreu por volta das 19h08, no km 27 da via, no sentido norte.

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De acordo com informações do CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Rota das Bandeiras, o veículo trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, tombou e ficou imobilizado entre a faixa de rolamento e o acostamento.

Apesar do impacto, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não há informações sobre outros veículos envolvidos.

A ocorrência provocou interdição da faixa 2 e do acostamento, afetando o fluxo de veículos na região. Ainda durante a noite, por volta das 20h58, equipes da concessionária realizaram uma avaliação para o destombamento da carreta, mas identificaram risco na operação.

Transbordo da carga

Diante da situação, foi necessária a decisão pelo transbordo da carga, com acionamento da empresa responsável pelo veículo. Uma nova tentativa de avaliação foi feita à 1h13 da madrugada desta quinta-feira (9), mas o risco permaneceu, reforçando a necessidade de retirada total da carga antes da remoção da carreta.

Na manhã desta quinta-feira, às 8h18, equipes responsáveis pelo transbordo estavam a caminho do local, com previsão de chegada por volta das 9h para dar início aos trabalhos.

O tráfego segue com restrições no trecho, e motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região.

 

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