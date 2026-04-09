Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com um caminhão na noite dessa quarta-feira (8), na rodovia SP-070, na altura do km 122, em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 19h04 e confirmada pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Ecovias.

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De acordo com as informações apuradas no local, o caminhoneiro, que conduzia um veículo da marca Mercedes-Benz, relatou que trafegava pela faixa 2 de rolamento no sentido leste da via, que possui pista dupla. Nesse momento, a motocicleta, uma Honda, teria saído de uma alça de acesso pela faixa 3 e mudado repentinamente para a faixa 2.