Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com um caminhão na noite dessa quarta-feira (8), na rodovia SP-070, na altura do km 122, em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 19h04 e confirmada pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Ecovias.
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De acordo com as informações apuradas no local, o caminhoneiro, que conduzia um veículo da marca Mercedes-Benz, relatou que trafegava pela faixa 2 de rolamento no sentido leste da via, que possui pista dupla. Nesse momento, a motocicleta, uma Honda, teria saído de uma alça de acesso pela faixa 3 e mudado repentinamente para a faixa 2.
Sem tempo hábil para frear ou desviar, o caminhão colidiu na traseira da moto. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos graves, não resistindo e morrendo ainda no local.
Atendimento da ocorrência
A perícia foi acionada e chegou ao local por volta das 21h. Cerca de 30 minutos depois, a funerária também esteve na rodovia para os procedimentos necessários. Já o caminhão foi liberado e seguiu viagem às 21h52.
A motocicleta foi removida por um guincho leve e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.
No momento do acidente, o tempo estava nublado, mas não há informações sobre interferência das condições climáticas na colisão. As circunstâncias do acidente serão investigadas.