09 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE NA ESTRADA

URGENTE: Motociclista morre após colisão com caminhão em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Caminhão envolvido no acidente fatal
Caminhão envolvido no acidente fatal

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com um caminhão na noite dessa quarta-feira (8), na rodovia SP-070, na altura do km 122, em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 19h04 e confirmada pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária Ecovias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações apuradas no local, o caminhoneiro, que conduzia um veículo da marca Mercedes-Benz, relatou que trafegava pela faixa 2 de rolamento no sentido leste da via, que possui pista dupla. Nesse momento, a motocicleta, uma Honda, teria saído de uma alça de acesso pela faixa 3 e mudado repentinamente para a faixa 2.

Sem tempo hábil para frear ou desviar, o caminhão colidiu na traseira da moto. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos graves, não resistindo e morrendo ainda no local.

Atendimento da ocorrência

A perícia foi acionada e chegou ao local por volta das 21h. Cerca de 30 minutos depois, a funerária também esteve na rodovia para os procedimentos necessários. Já o caminhão foi liberado e seguiu viagem às 21h52.

A motocicleta foi removida por um guincho leve e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.

No momento do acidente, o tempo estava nublado, mas não há informações sobre interferência das condições climáticas na colisão. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários