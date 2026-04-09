A menina de 12 anos vítima de um estupro coletivo em São José dos Campos foi embriagada antes da violência sexual. O crime foi cometido por seis homens, entre adolescentes e adultos, segundo o boletim de ocorrência. O caso segue em investigação. A violência foi gravada e postada nas redes sociais.

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A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que compareceu à delegacia acompanhada de uma testemunha no último dia 6 de abril. O crime ocorreu em 22 de março, no bairro Galo Branco, na região leste da cidade.