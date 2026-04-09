Estão abertos os lances para o leilão do Detran-SP (Edital nº 247/2026), que oferece veículos removidos por infrações de trânsito em cidades do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.
Os lotes contêm veículos automotores e sucatas recolhidos em Pindamonhangaba, Tremembé e Campos do Jordão, que não foram retirados por seus proprietários no prazo legal de 60 dias. O certame é realizado exclusivamente de forma online e os lances já podem ser registrados no portal da Fidalgo Leilões.
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O leilão é dividido em três modalidades, com datas específicas para o encerramento dos lances:
- Veículos Conservados: Destinados à circulação em vias públicas. O encerramento da sessão pública ocorre em 15 de abril de 2026, às 18h.
- Sucatas Aproveitáveis: Peças para reaproveitamento comercial. Lances encerram em 22 de abril de 2026, às 18h.
- Sucatas Inservíveis: Exclusivamente destinadas à reciclagem e fundição. Encerramento em 24 de abril de 2026, às 18h.
Destaques dos Lotes
Entre as oportunidades de veículos que podem voltar a circular estão uma Honda CG 160 Titan (2021) com lance mínimo de R$ 3.400 e uma Honda XRE 300 (2018) a partir de R$ 4.000.
Já entre os carros, a oportunidade é um Renault Logan Dyna (2016) avaliado em R$ 7.000.
Há ofertas de sucatas de motos com lances a partir de R$ 300 (Kasinski GF 125) e carros a partir de R$ 600 (Ford Verona).
Visitação
Os interessados podem realizar a visitação presencial dos lotes entre os dias 6 e 10 de abril de 2026, nos horários das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, diretamente nos pátios de custódia das cidades mencionadas.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas para os lotes "conservados". Já os lotes de sucatas são restritos a empresas devidamente registradas no órgão executivo de trânsito e que atuem no ramo de desmonte ou reciclagem.
Além do valor do lance, o arrematante deve estar atento aos custos adicionais: 5% de comissão para o leiloeiro e uma taxa de preparação paga ao Detran-SP.
O edital completo e as fotos dos bens estão disponíveis no site oficial da leiloeira Tania Ribeiro Perillo.