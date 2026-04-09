Estão abertos os lances para o leilão do Detran-SP (Edital nº 247/2026), que oferece veículos removidos por infrações de trânsito em cidades do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

Os lotes contêm veículos automotores e sucatas recolhidos em Pindamonhangaba, Tremembé e Campos do Jordão, que não foram retirados por seus proprietários no prazo legal de 60 dias. O certame é realizado exclusivamente de forma online e os lances já podem ser registrados no portal da Fidalgo Leilões.

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