Um homem foi acusado de atacar o companheiro com uma facada no tórax, na cidade de Santa Branca, no Vale do Paraíba. Com 31 anos, o suspeito foi levado em flagrante à delegacia na madrugada desta quinta-feira (9).

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Segundo a polícia, ele atacou o companheiro, um homem de 64 anos, com socos, chutes e uma facada na região do tórax depois de um desentendimento doméstico em uma casa de área rural do município.