A Prefeitura de São José dos Campos vai pagar R$ 6,79 milhões para a construção da nova galeria de águas pluviais na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, região sul, onde foi aberta uma imensa cratera na via pública. As obras começam nesta quinta-feira (9).

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A licitação por menor preço foi vencida pela empresa Terrax Construções Ltda, com valor de R$ 6,790 milhões. O valor máximo de referência do edital era de R$ 8,759 milhões. As propostas foram enviadas em 25 de março. A vencedora terá 12 meses para fazer a obra.