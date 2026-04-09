São José dos Campos registrou 287 autuações por descarte irregular de lixo no primeiro trimestre de 2026. O número representa um salto de 5.640% em relação às 5 autuações do mesmo período de 2025.
Monitoramento
O aumento nos registros se deve, especialmente, ao uso das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), por meio das quais foram registrados 77% dos flagrantes, o que equivale a 221 casos.
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Esse sistema, que opera com 1.186 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade, deve ser ampliado até o fim de 2026 totalizando 1.691 câmeras
Fiscalização
A fiscalização faz parte do programa São José Unida, que integra forças policiais e secretarias municipais.
As multas variam de R$ 1.222 a R$ 35 mil, dependendo do volume e do tipo de resíduo descartado de forma irregular.
Como descartar corretamente
A cidade possui 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) que recebem gratuitamente até 1 m³ de entulho, móveis, poda e eletrodomésticos.
Eles funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.
A participação da população é fundamental para manter a cidade limpa, por isso canais anônimos de denúncia estão disponíveis para quem presenciar descarte incorreto. Basta ligar para a Central 156 ou para a GCM (Guarda Civil Municipal) pelo 153.