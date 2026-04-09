São José dos Campos registrou 287 autuações por descarte irregular de lixo no primeiro trimestre de 2026. O número representa um salto de 5.640% em relação às 5 autuações do mesmo período de 2025.

Monitoramento

O aumento nos registros se deve, especialmente, ao uso das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), por meio das quais foram registrados 77% dos flagrantes, o que equivale a 221 casos.

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