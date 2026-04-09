Uma ação contra a ocupação irregular e o desmatamento resultou em apreensões de materiais, embargos e demolição de uma construção irregular, na Estrada do Piavú, em Cambury, São Sebastião. A fiscalização ocorreu na última quinta-feira (2), em uma área sensível, localizada a mais de 40 quilômetros do Centro.

O parcelamento irregular do solo e o descarte de resíduos da construção civil nestas áreas colocam em risco a biodiversidade da Mata Atlântica e o equilíbrio hídrico da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Balanço da operação