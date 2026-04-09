Uma ação contra a ocupação irregular e o desmatamento resultou em apreensões de materiais, embargos e demolição de uma construção irregular, na Estrada do Piavú, em Cambury, São Sebastião. A fiscalização ocorreu na última quinta-feira (2), em uma área sensível, localizada a mais de 40 quilômetros do Centro.
O parcelamento irregular do solo e o descarte de resíduos da construção civil nestas áreas colocam em risco a biodiversidade da Mata Atlântica e o equilíbrio hídrico da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Balanço da operação
Todas as atividades sem autorização no local foram imediatamente paralisadas e interditadas.
As equipes identificaram graves danos ao ecossistema local, incluindo a supressão de vegetação nativa e o aterro com entulho. Foram apreendidos aproximadamente 1.000 blocos de cimento que seriam utilizados em obras clandestinas.
Houve também a edificação em fase de construção em uma APP (Área de Preservação Permanente). Uma segunda edificação, já consolidada, também foi identificada e incluída nos relatórios de fiscalização.
A operação foi motivada por denúncias e coordenada pela Prefeitura de São Sebastião, unindo forças da Polícia Municipal, Sesep, Polícia Ambiental, Polícia Civil e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente.