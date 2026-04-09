Um episódio de violência dentro de uma escola chocou a comunidade educacional de São José dos Campos. Uma professora da rede municipal foi agredida por um estudante de 14 anos após retirar sua prova por suspeita de cola.
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Professora Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, no bairro Jardim Pôr do Sol.
Segundo o boletim de ocorrência, após a advertência, o adolescente deixou a sala sem autorização acompanhado de outros quatro alunos e passou a provocar a docente no corredor.
Professora é atingida
Na tentativa de evitar novas interrupções, a professora fechou a porta da sala e bloqueou a entrada com uma carteira. No entanto, ao reabrir o acesso, o aluno apontado como principal envolvido chutou a porta com força, atingindo a vítima, que caiu no chão.
Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que a professora sofre uma convulsão logo após a queda. Quando equipes da Guarda Civil Municipal chegaram ao local, ela ainda estava desorientada.
Após ter sido agredida, professora é chamada de "velha"
Além da agressão física, os adolescentes também proferiram ofensas contra a docente, com termos como “velha”, o que agravou a ocorrência com injúria contra pessoa idosa.
A professora foi socorrida pela própria filha e levada para atendimento médico, onde permaneceu internada até o registro da ocorrência.
Apreensão e investigação
O estudante responsável pelo chute foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a lesão corporal, dano ao patrimônio público e injúria. Ele foi encaminhado à Fundação CASA.
Os outros quatro alunos envolvidos foram identificados e responderão por ato infracional análogo à injúria. Após prestarem depoimento, foram liberados na presença dos responsáveis.
Câmeras ajudam na investigação
A investigação conta com imagens das câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas, que confirmam a versão apresentada pela vítima. Mesmo hospitalizada, a professora manifestou interesse em formalizar a denúncia contra os envolvidos.