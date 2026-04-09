Segundo o boletim de ocorrência, após a advertência, o adolescente deixou a sala sem autorização acompanhado de outros quatro alunos e passou a provocar a docente no corredor.

Um episódio de violência dentro de uma escola chocou a comunidade educacional de São José dos Campos. Uma professora da rede municipal foi agredida por um estudante de 14 anos após retirar sua prova por suspeita de cola.

Na tentativa de evitar novas interrupções, a professora fechou a porta da sala e bloqueou a entrada com uma carteira. No entanto, ao reabrir o acesso, o aluno apontado como principal envolvido chutou a porta com força, atingindo a vítima, que caiu no chão.

Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que a professora sofre uma convulsão logo após a queda. Quando equipes da Guarda Civil Municipal chegaram ao local, ela ainda estava desorientada.

Após ter sido agredida, professora é chamada de "velha"

Além da agressão física, os adolescentes também proferiram ofensas contra a docente, com termos como “velha”, o que agravou a ocorrência com injúria contra pessoa idosa.