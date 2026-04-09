Em Jacareí, um homem foi preso por furto qualificado ao retornar ao local onde havia cometido o crime em data anterior.
A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (8), em ação de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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Equipes de radio patrulhamento, durante rondas habituais no bairro Jardim Marcondes, foram informadas pelo COI (Centro de Operações Integradas) sobre um veículo envolvido em práticas criminosas e furtos, que transitava novamente pelo local.
O carro foi localizado e abordado. No seu interior, foram encontrados equipamentos agrícolas motorizados, produtos de furto. O condutor foi autuado em flagrante e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.