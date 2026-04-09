Em Jacareí, um homem foi preso por furto qualificado ao retornar ao local onde havia cometido o crime em data anterior.

A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (8), em ação de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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