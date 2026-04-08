Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (8), na Avenida Mário Covas, em São José dos Campos, no sentido região central. A ocorrência foi por volta das 22h e mobilizou equipes de resgate.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista de um carro branco perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral da via e colidiu frontalmente contra a estrutura do Viaduto Talim, um dos principais acessos da avenida.

Pessoas que passavam pelo local no momento do acidente pararam para prestar os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência. Com o impacto, o airbag do veículo foi acionado, indicando a força da colisão.