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ACIDENTE

URGENTE: Motorista bate carro em viaduto de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista perdeu o controle
Motorista perdeu o controle

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (8), na Avenida Mário Covas, em São José dos Campos, no sentido região central. A ocorrência foi por volta das 22h e mobilizou equipes de resgate.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista de um carro branco perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral da via e colidiu frontalmente contra a estrutura do Viaduto Talim, um dos principais acessos da avenida.

Pessoas que passavam pelo local no momento do acidente pararam para prestar os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência. Com o impacto, o airbag do veículo foi acionado, indicando a força da colisão.

Imagens enviadas à reportagem mostram a atuação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local. De acordo com as informações apuradas, a vítima, um homem, foi socorrida desacordada e encaminhada ao pronto-socorro.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista, nem sobre as causas do acidente, que deverão ser investigadas.

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