Um disparo de arma de fogo atingiu uma residência no Jardim Santa Inês, na região leste de São José dos Campos, e assustou uma mulher de 34 anos na tarde desta quarta-feira, 8 de abril.
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De acordo com informações do boletim de ocorrência, a moradora encontrou um projétil dentro da garagem do imóvel, localizado na Rua José Cesário Cerqueira. O tiro perfurou o portão da casa antes de cair no piso, o que levou ao acionamento imediato da Polícia Militar.
A mulher relatou aos policiais que não estava na residência no momento do disparo e afirmou não saber quem teria efetuado o tiro.
Equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística também foram acionadas e realizaram os procedimentos técnicos no local, incluindo registro fotográfico e coleta do vestígio balístico.
O projétil foi entregue pela moradora aos policiais militares e posteriormente encaminhado para apreensão e perícia. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo com autoria desconhecida no 6º Distrito Policial, que deve investigar as circunstâncias do ocorrido.