08 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Disparo de arma de fogo contra casa assusta moradora em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Crime aconteceu no Sant Inês
Crime aconteceu no Sant Inês

Um disparo de arma de fogo atingiu uma residência no Jardim Santa Inês, na região leste de São José dos Campos, e assustou uma mulher de 34 anos na tarde desta quarta-feira, 8 de abril.

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De acordo com informações do boletim de ocorrência, a moradora encontrou um projétil dentro da garagem do imóvel, localizado na Rua José Cesário Cerqueira. O tiro perfurou o portão da casa antes de cair no piso, o que levou ao acionamento imediato da Polícia Militar.

A mulher relatou aos policiais que não estava na residência no momento do disparo e afirmou não saber quem teria efetuado o tiro.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística também foram acionadas e realizaram os procedimentos técnicos no local, incluindo registro fotográfico e coleta do vestígio balístico.

O projétil foi entregue pela moradora aos policiais militares e posteriormente encaminhado para apreensão e perícia. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo com autoria desconhecida no 6º Distrito Policial, que deve investigar as circunstâncias do ocorrido.

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