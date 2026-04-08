Um disparo de arma de fogo atingiu uma residência no Jardim Santa Inês, na região leste de São José dos Campos, e assustou uma mulher de 34 anos na tarde desta quarta-feira, 8 de abril.

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De acordo com informações do boletim de ocorrência, a moradora encontrou um projétil dentro da garagem do imóvel, localizado na Rua José Cesário Cerqueira. O tiro perfurou o portão da casa antes de cair no piso, o que levou ao acionamento imediato da Polícia Militar.