Jurada de morte, ela fugiu de São de José dos Campos.
Identificada como B.L.C., a mulher deixou a cidade com medo de ser morta pelo companheiro, que havia acabado de deixar a prisão e havia descoberto mensagens trocadas por ela com o jovem Yuri da Silva Soares, de 29 anos. O rapaz foi brutalmente assassinado.
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Em depoimento à polícia, a mulher -- apontada como peça-chave na investigação -- revelou detalhes da escalada de violência que antecedeu o homicídio, ocorrido em 22 de março. Autor confesso do crime, João Paulo foi preso nesta quarta-feira (8).
A mulher afirmou estar abalada emocionalmente, com medo constante, e disse que não consegue mais dormir. Ela também pediu justiça pelo caso.
Mulher acreditava que o relacionamento havia acabado
À polícia, a mulher afirmou que conheceu Yuri no trabalho e manteve um envolvimento com ele enquanto João Paulo estava preso, acreditando que o relacionamento anterior havia terminado. O presidiário havia enviado uma carta rompendo o relacionamento.
Segundo o relato, ao deixar a prisão, porém, João Paulo retomou o contato com ela e o namoro foi reestabelecido. No dia que antecedeu o crime, ele acessou o celular da companheira, encontrou mensagens trocadas com Yuri. A partir disso, passou a agir com violência e disse que "mataria os dois".
'Vou matar os dois', diz ex-presidiário
“Ele me agrediu na frente da minha mãe e disse que iria me matar e também matar o Yuri”, relatou a mulher, em depoimento. Ela contou ainda que sofreu novas tentativas de agressão ao longo do mesmo dia.
Diante das ameaças, a mulher afirmou que deixou São José naquela mesma noite, com medo de ser assassinada.
Emboscada com celular da mulher
Com o celular da mulher, João Paulo seguiu conversando com Yuri, se passando por ela. Desta forma, ele atraiu a vítima até o local do crime. Yuri foi morto com um tiro no rosto e, em seguida, teve o corpo queimado dentro de um carro, em uma tentativa de ocultar o assassinato.
O corpo foi encontrado na manhã de 22 de março, dentro de um veículo incendiado na Rua João Gomes da Silva, no Jardim São José. O estado de carbonização dificultou a identificação inicial da vítima. O laudo necroscópico confirmou que Yuri foi morto antes de o corpo ser incendiado.
Confissão e prisão
Ainda de acordo com o depoimento da mulher, o suspeito teria confessado o crime à própria mãe na manhã seguinte, embora não tenha detalhado como o assassinato foi cometido.
O homem foi localizado e preso nesta quarta-feira (8), no bairro Jardim São José 2, pela Delegacia de Homicídios, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal). Ele possui antecedentes por furto e porte de arma.
A Polícia Civil segue investigando o crime.
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