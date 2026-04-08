Jurada de morte, ela fugiu de São de José dos Campos.

Identificada como B.L.C., a mulher deixou a cidade com medo de ser morta pelo companheiro, que havia acabado de deixar a prisão e havia descoberto mensagens trocadas por ela com o jovem Yuri da Silva Soares, de 29 anos. O rapaz foi brutalmente assassinado.

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