Uma jovem que estava desaparecida foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (8) em Santo Antônio de Pádua (RJ). O corpo de Larissa Pereira, de 31 anos, foi localizado nas águas do Rio Pomba, nas proximidades do ponto conhecido como “Redondinho”.

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Larissa havia sido vista pela última vez na região da Ponte do Nando, o que levou familiares e amigos a iniciarem buscas e mobilização nas redes sociais. A Polícia Civil divulgou o desaparecimento na noite anterior ao encontro do corpo.