Por interesses financeiros, duas irmãs foram indiciadas por planejar e executar o assassinato da própria mãe, a servidora pública e empresária Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos. O caso, ocorrido em Tocantis, é investigado pela Polícia Civil e aponta um crime premeditado com o objetivo de acessar bens da família.

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De acordo com as investigações, Deise desapareceu logo após o Natal de 2025. O corpo foi encontrado no dia 1º de janeiro de 2026, em estado avançado de decomposição, boiando no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe. Um morador local localizou o cadáver e acionou o Corpo de Bombeiros.