Sandra Regina Batista foi presa suspeita de matar a própria filha após uma discussão familiar em Botucatu, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na noite de domingo (5) e é investigado pela polícia.
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A vítima foi identificada como Poliane Victoria Fernandes, de 27 anos. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como desavença entre mãe e filha. No local, a jovem foi encontrada caída e desacordada.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, e Poliane chegou a ser levada ao Hospital das Clínicas da Unesp, mas não resistiu.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe, Sandra Regina Batista, relatou que a filha teria saído para ingerir bebidas alcoólicas, deixando os dois filhos (de 8 e 2 anos) sob seus cuidados.
Ainda segundo o depoimento, ao retornar, Poliane teria se envolvido em uma discussão na rua, e a mãe interveio, pedindo que ela entrasse na residência. Nesse momento, a briga entre as duas teria começado.
Histórico de violência
Familiares afirmam que havia um histórico de agressões dentro da família. Segundo relatos, a suspeita teria comportamento violento com os filhos desde a infância.
“Ela sempre foi agressiva com eles”, disse uma parente, que preferiu não se identificar. Outra familiar descreveu Poliane como uma pessoa “amorosa, batalhadora e dedicada aos filhos”.
Os relatos também apontam que a vítima não tinha histórico de envolvimento com drogas ou comportamento considerado problemático, contrariando versões iniciais apresentadas.
O caso segue sob investigação, e a mulher permanece presa à disposição da Justiça.