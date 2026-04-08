Sandra Regina Batista foi presa suspeita de matar a própria filha após uma discussão familiar em Botucatu, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na noite de domingo (5) e é investigado pela polícia.

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A vítima foi identificada como Poliane Victoria Fernandes, de 27 anos. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como desavença entre mãe e filha. No local, a jovem foi encontrada caída e desacordada.