Após ter sido agredida por um aluno, uma professora de 62 anos precisou ser hospitalizada após sofrer uma convulsão dentro de uma escola municipal em São José dos Campos.
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (7), na Escola Municipal de Ensino Fundamental Integral Professora Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, no bairro Jardim Pôr do Sol.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu após a professora retirar a prova de um estudante de 14 anos por suspeita de cola. O adolescente deixou a sala sem autorização, acompanhado de outros quatro alunos, e passou a circular pelo corredor, provocando a professora.
Para evitar novas interrupções, a docente fechou a porta da sala e bloqueou a entrada com uma carteira. No momento em que decidiu reabrir, o aluno apontado como principal autor chutou a porta com força. O impacto atingiu a professora, que caiu no chão.
Professora sofre convulsão, enquanto alunos a chamam de 'velha'
Imagens do sistema de segurança da escola mostram que, após a queda, a vítima apresentou convulsão. Quando equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) chegaram ao local, ela ainda estava desorientada.
Além da agressão física, o registro policial diz que os adolescentes ofenderam a vítima com expressões como “sua velha” e “essa velha aí”.
A professora foi socorrida pela filha e encaminhada para atendimento médico, permanecendo hospitalizada até o momento do registro da ocorrência.
Apreensão e investigação
O adolescente responsável pelo chute foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a lesão corporal, dano ao patrimônio público e injúria contra pessoa idosa. Ele foi encaminhado à Fundação CASA.
Os outros quatro alunos envolvidos foram identificados e responderão por ato infracional análogo à injúria. Após prestarem depoimento, foram liberados na presença dos responsáveis.
A investigação conta com imagens das câmeras de segurança e o depoimento de uma testemunha, que confirmou a versão apresentada pela vítima. Mesmo hospitalizada, a professora manifestou interesse em representar formalmente contra os envolvidos.