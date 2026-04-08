08 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

Carro pega fogo e provoca congestionamento em via de Caçapava

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro pegou fogo em Caçapava
Carro pegou fogo em Caçapava

Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14h, próximo à ponte sobre o Rio Paraíba, na Avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo, no sentido Vila Menino Jesus, em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incêndio causou congestionamento no trecho e gerou risco para motoristas que passavam pelo local. Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do fogo.

Imagens registradas no local mostram o veículo em chamas, com pequenas explosões que lançavam detritos na via. De acordo com relatos, pessoas que estavam nas proximidades tentaram conter o incêndio utilizando extintores de outros veículos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência.

O ponto fica nas proximidades da Rua Antônio Guedes Tavares, nº 26, no bairro Vila Menino Jesus.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários