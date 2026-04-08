Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14h, próximo à ponte sobre o Rio Paraíba, na Avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo, no sentido Vila Menino Jesus, em Caçapava.

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O incêndio causou congestionamento no trecho e gerou risco para motoristas que passavam pelo local. Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do fogo.