Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14h, próximo à ponte sobre o Rio Paraíba, na Avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo, no sentido Vila Menino Jesus, em Caçapava.
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O incêndio causou congestionamento no trecho e gerou risco para motoristas que passavam pelo local. Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do fogo.
Imagens registradas no local mostram o veículo em chamas, com pequenas explosões que lançavam detritos na via. De acordo com relatos, pessoas que estavam nas proximidades tentaram conter o incêndio utilizando extintores de outros veículos.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência.
O ponto fica nas proximidades da Rua Antônio Guedes Tavares, nº 26, no bairro Vila Menino Jesus.