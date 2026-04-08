Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Shopping Vale Sul, em São José dos Campos, no km 149,5 da pista marginal sul.

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De acordo com as informações apuradas, houve uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital da Vila Industrial. O condutor do carro não se feriu.