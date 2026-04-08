A PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, ajuizou uma ação em que aponta serem inconstitucionais trechos da que tratam da avaliação de desempenho no plano de carreira dos servidores da Prefeitura.

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Os trechos contestados permitem descontos na pontuação de servidores: que ficarem afastados por mais de 15 dias para tratamento de saúde; que ficarem afastados por mais de 90 dias por doença ocupacional ou acidente de trabalho; que registrem atrasos de entrada ou antecipação de saídas justificadas; que ficarem afastados por horas para acompanhamento familiar.