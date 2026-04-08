Autuações por descarte ilegal de resíduos em áreas públicas cresceram 5.640% em São José dos Campos, segundo levantamento da Prefeitura. O dado compara o primeiro trimestre desde ano com o mesmo período de 2025.

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Foram registradas 287 autuações em flagrante de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, sendo 221 (77% do total) com o auxílio direto das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) com monitoramento 24 horas por dia em todas as regiões da cidade. No primeiro trimestre de 2025, foram cinco autuações.