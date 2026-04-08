Um documento da Secretaria de Educação de Taubaté, obtido por OVALE, revela que o menino de 8 anos que foi encontrado caminhando sozinho às margens da rodovia Presidente Dutra fugiu da escola, e não de uma van escolar.

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O caso mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Conselho Tutelar na manhã de terça-feira (7). A criança caminhava pelo acostamento da rodovia, no trecho de Taubaté, chorando e em situação de risco.