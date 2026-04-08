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DRAMA FAMILIAR

Criança achada na Dutra fugiu de escola em Taubaté, diz relatório

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PRF
Criança foi resgatada pela PRF às margens da Via Dutra
Criança foi resgatada pela PRF às margens da Via Dutra

Um documento da Secretaria de Educação de Taubaté, obtido por OVALE, revela que o menino de 8 anos que foi encontrado caminhando sozinho às margens da rodovia Presidente Dutra fugiu da escola, e não de uma van escolar.

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O caso mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Conselho Tutelar na manhã de terça-feira (7). A criança caminhava pelo acostamento da rodovia, no trecho de Taubaté, chorando e em situação de risco.

A PRF informou que foi acionada por volta das 12h, após motoristas relatarem a presença do menino, que vestia uniforme escolar e carregava uma mochila. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a criança próxima à pista, visivelmente abalada.

Inicialmente, a PRF informou que, após ser acolhido, o menino contou que havia fugido da van escolar para não retornar à casa da mãe. Ele afirmou sofrer agressões e maus-tratos, além de expressar o desejo de morar com o pai.

Fuga da escola

O documento da Secretaria de Educação de Taubaté aponta que o menino disse às funcionárias da escola que o pai teria autorizado a saída dele sozinho da unidade. Sem autorização por escrito, porém, as servidoras impediram a saída da criança. O menino acabou fugindo da escola, sem que as funcionárias percebessem.

O pai do menino foi comunicado e, logo depois, a mãe ligou na escola dizendo que o filho tinha sido encontrado na Via Dutra. A mãe compareceu à escola para conversar sobre o assunto. Ela disse que o pai ficará com a guarda temporária da criança, em razão do momento difícil de separação pelo qual os pais estão passando.

O registro menciona o encaminhamento ao Conselho Tutelar e a situação familiar, além de informar que a escola tomará as devidas providências para que um caso como esse não se repita.

Prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Taubaté informou que, por meio da supervisão escolar, a Secretaria de Educação iniciou os procedimentos de apuração do caso, visando tomar as providências necessárias.

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