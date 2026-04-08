Um documento da Secretaria de Educação de Taubaté, obtido por OVALE, revela que o menino de 8 anos que foi encontrado caminhando sozinho às margens da rodovia Presidente Dutra fugiu da escola, e não de uma van escolar.
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O caso mobilizou equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Conselho Tutelar na manhã de terça-feira (7). A criança caminhava pelo acostamento da rodovia, no trecho de Taubaté, chorando e em situação de risco.
A PRF informou que foi acionada por volta das 12h, após motoristas relatarem a presença do menino, que vestia uniforme escolar e carregava uma mochila. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a criança próxima à pista, visivelmente abalada.
Inicialmente, a PRF informou que, após ser acolhido, o menino contou que havia fugido da van escolar para não retornar à casa da mãe. Ele afirmou sofrer agressões e maus-tratos, além de expressar o desejo de morar com o pai.
Fuga da escola
O documento da Secretaria de Educação de Taubaté aponta que o menino disse às funcionárias da escola que o pai teria autorizado a saída dele sozinho da unidade. Sem autorização por escrito, porém, as servidoras impediram a saída da criança. O menino acabou fugindo da escola, sem que as funcionárias percebessem.
O pai do menino foi comunicado e, logo depois, a mãe ligou na escola dizendo que o filho tinha sido encontrado na Via Dutra. A mãe compareceu à escola para conversar sobre o assunto. Ela disse que o pai ficará com a guarda temporária da criança, em razão do momento difícil de separação pelo qual os pais estão passando.
O registro menciona o encaminhamento ao Conselho Tutelar e a situação familiar, além de informar que a escola tomará as devidas providências para que um caso como esse não se repita.
Prefeitura
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Taubaté informou que, por meio da supervisão escolar, a Secretaria de Educação iniciou os procedimentos de apuração do caso, visando tomar as providências necessárias.