08 de abril de 2026
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PRISÃO

Procurado por tráfico de drogas é preso pela PM no Centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso e encaminhado para a delegacia
Homem foi preso e encaminhado para a delegacia

A Polícia Militar prendeu um procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas durante abordagem em São José dos Campos, nesta quarta-feira (8).

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O caso ocorreu por volta de 12h45, quando equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta), do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), abordou o suspeito no Centro de São José.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado tratar-se de procurado da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.

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