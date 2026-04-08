A Polícia Militar prendeu um procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas durante abordagem em São José dos Campos, nesta quarta-feira (8).

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O caso ocorreu por volta de 12h45, quando equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta), do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), abordou o suspeito no Centro de São José.