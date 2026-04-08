Fracassou a concorrência pública aberta pela Prefeitura de São José dos Campos para a concessão do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, que fica no Costinha, na região norte da cidade.

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A abertura dos envelopes foi realizada na manhã dessa quarta-feira (8). Apenas uma empresa - a AGHF Engenharia, de Barueri (SP) - apresentou proposta, mas em valor superior ao máximo previsto no edital. Com isso, a AGHF foi desclassificada e a concorrência foi declarada fracassada.