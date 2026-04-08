A Polícia Civil investiga a denúncia de que uma menina de 12 anos foi violentada por seis homens, entre adolescentes e adultos, no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos.
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O caso teria ocorrido no dia 22 de março, mas só foi relatado à polícia na última segunda-feira (6), com registro na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José. Por se tratar de uma menor, o caso segue sob sigilo.
A denúncia foi feita a partir de uma testemunha que reuniu imagens de um vídeo que teria sido postado pelos abusadores nas redes sociais, com cenas do estupro coletivo.
Menina teria sido embriagada
De acordo com a denúncia relatada no boletim de ocorrência, a menina estava com uma amiga em uma pista de skate do Galo Branco, onde teria encontrado um conhecido. Esse jovem teria oferecido bebida para a menina, que acabou embriagada.
Ainda segundo o relato, ela teria sido conduzida a uma residência nas proximidades da pista de skate e, dentro desse imóvel, abusada por cerca de seis homens, entre adolescentes e adultos.
A testemunha conseguiu reunir gravação de tela, prints e recolher provas para apresentar o caso na DDM. O material já estaria sendo analisado pela equipe da Polícia Civil, que busca a identificação dos criminosos. O caso segue sob investigação.