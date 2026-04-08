Ainda pagando as parcelas da própria moto, um trabalhador teve o veículo roubado na madrugada desta quarta-feira (8), em São José dos Campos. O crime ocorreu por volta das 3h15, na Rua Henrique Dias, no bairro Monte Castelo.
Uma câmera de vigilância registrou o momento em que o ladrão sai com a moto e foge.
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A vítima teve uma motocicleta Yamaha FZ25 Fazer azul, placa GIK-3E16, levada por um criminoso em frente à residência. O veículo era utilizado como principal ferramenta de trabalho.
“Roubaram minha moto na frente de casa na madrugada. Compartilha aí, rapaziada”, pediu o trabalhador, em publicação nas redes sociais.
'Uso a moto para trabalhar', diz a vítima
Segundo relato, ele atua durante o dia em uma empresa do setor pet e, à noite, faz entregas utilizando a motocicleta. O prejuízo, além de financeiro, compromete diretamente a renda da vítima.
“Uso a moto para trabalhar. Estava terminando de pagar as parcelas. Fico chateado e revoltado, porque ralei muito para conseguir ter uma moto e fazem isso”, desabafou. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a localização do veículo. O caso deve ser investigado pelas autoridades.