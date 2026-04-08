Ainda pagando as parcelas da própria moto, um trabalhador teve o veículo roubado na madrugada desta quarta-feira (8), em São José dos Campos. O crime ocorreu por volta das 3h15, na Rua Henrique Dias, no bairro Monte Castelo.

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que o ladrão sai com a moto e foge.

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