Um homem foi preso em flagrante por crime ambiental, porte ilegal de munição e receptação em Jacareí.A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (7), no bairro Jardim Paulistano.

Equipes de radio patrulhamento do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam a informação de localização de um veículo furtado em data anterior. Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, encontraram o homem e, além do veículo, 21 munições de revólver cal. 38 de porte restrito, seis aparelhos celulares e duas gaiolas com pássaros silvestres sem documentação.