A Embraer e a CIAC (Corporação da Indústria Aeronáutica Colombiana) assinaram nesta quarta-feira (8), na Fidae (Feira Internacional do Ar e Espaço), realizada no Chile, um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) para uma possível ampliação na cooperação industrial e técnica visando impulsionar a indústria aeroespacial da Colômbia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“A assinatura deste MoU fortalece o relacionamento construído ao longo de anos com a CIAC e abre caminho para uma possível ampliação da cooperação técnica e industrial de todo o portfólio da Embraer, o que inclui o A-29 Super Tucano e o KC-390 Millennium”, disse Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança.