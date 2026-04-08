A Embraer e a CIAC (Corporação da Indústria Aeronáutica Colombiana) assinaram nesta quarta-feira (8), na Fidae (Feira Internacional do Ar e Espaço), realizada no Chile, um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) para uma possível ampliação na cooperação industrial e técnica visando impulsionar a indústria aeroespacial da Colômbia.
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“A assinatura deste MoU fortalece o relacionamento construído ao longo de anos com a CIAC e abre caminho para uma possível ampliação da cooperação técnica e industrial de todo o portfólio da Embraer, o que inclui o A-29 Super Tucano e o KC-390 Millennium”, disse Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança.
“Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a indústria aeroespacial colombiana e avaliar oportunidades para integrar a CIAC às cadeias produtivas globais da Embraer.”
"A assinatura deste Memorando de Entendimento com a Embraer representa um passo estratégico para fortalecer a indústria aeroespacial colombiana e consolidar a CIAC como um ator relevante em cenários internacionais”, afirmou o coronel Oscar Francisco Zúñiga Martin, presidente da CIAC.
“Esse acordo nos permite avançar na transferência de conhecimento, no desenvolvimento de capacidades técnicas e na integração às cadeias globais, contribuindo para o crescimento do setor e para o posicionamento da Colômbia como referência regional em manutenção, inovação e desenvolvimento aeronáutico", completou o militar.
A CIAC é uma empresa estatal colombiana, vinculada ao setor de defesa, focada na manutenção, reparo, modernização e fabricação de aeronaves militares e civis.
Segundo a Embraer, a Colômbia representa um importante mercado para a fabricante em todos os segmentos. Atualmente, a empresa possui uma frota de 50 aeronaves operando no país, atendendo clientes nas áreas de Defesa & Segurança, Aviação Comercial e Executiva. Isso inclui 24 A-29 Super Tucanos operados pela Força Aeroespacial Colombiana, entre outras.