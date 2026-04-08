Após sair da cadeia e flagrar conversas no celular da companheira, um ex-presidiário de 21 anos armou uma emboscada e matou Yuri da Silva Soares, de 29 anos, em São José dos Campos.

Identificado como Jão paulo, ele foi preso nesta quarta-feira (8) pela Delegacia de Homicídios, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

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