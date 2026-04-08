08 de abril de 2026
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MATOU POR CIÚMES

SJC: Após flagrar mensagem, ex-presidiário mata Yuri em emboscada

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Yuri foi morto com um tiro no rosto
Yuri foi morto com um tiro no rosto

Após sair da cadeia e flagrar conversas no celular da companheira, um ex-presidiário de 21 anos armou uma emboscada e matou Yuri da Silva Soares, de 29 anos, em São José dos Campos.

Identificado como Jão paulo, ele foi preso nesta quarta-feira (8) pela Delegacia de Homicídios, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Yuri foi encontrado na manhã de 22 de março, às 8h57, dentro de um carro incendiado na Rua João Gomes da Silva, no Jardim São José. O veículo, um Toyota Corolla preto, estava regular, mas o estado de carbonização dificultou a identificação inicial.

O laudo necroscópico apontou que Yuri foi morto com um tiro no lado direito do rosto antes de ter o corpo queimado, o que indica tentativa de ocultação do crime. Yuri estava desempregado e deixou um filho de 9 anos.

Leia mais: VÍDEO: Após matar Yuri, ex-presidiário ateia fogo ao corpo em SJC

Ex-presidiário matou por ciúme

Segundo a polícia, João Paulo havia se separado da mulher enquanto estava preso e ela conheceu Yuri no trabalho, iniciando um relacionamento com o jovem. Ao deixar a cadeia, o homem teria reatado a relação com a companheira.

Ao acessar o celular da mulher, João Paulo encontrou mensagens trocadas por ela com Yuri. Segundo a pólícia, ele passou a agredi-la e ameaçou matar os dois. Com medo, a mulher deixou a cidade.

João Paulo arma emboscada para matar Yuri

As investigações apontam que João Paulo utilizou o celular da mulher para se passar por ela e atrair Yuri até o local do crime, onde a vítima foi executada.

Após o homicídio, o homem teria confessado o assassinato à própria mãe. Ele foi localizado no bairro Jardim São José 2 e preso. O suspeito possui antecedentes por furto e porte de arma. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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