São José dos Campos avançou na certificação do Selo Paulista da Longevidade e foi promovida da modalidade Inicial para a Intermediária. O reconhecimento foi oficializado nesta quarta-feira (8) pela SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo), durante cerimônia com autoridades e gestores da área.
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Segundo a Secretaria, a evolução no selo reflete a ampliação de políticas públicas voltadas à população idosa no município. Segundo o governo estadual, a mudança de nível indica a implementação de ações estruturadas que promovem qualidade de vida, inclusão e envelhecimento ativo.
“São José dos Campos demonstra que o investimento contínuo em políticas públicas para a população idosa gera resultados concretos”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém. De acordo com ela, o avanço reconhece um trabalho que fortalece a rede de proteção e cuidado no município.
Estrutura do município
Entre as iniciativas destacadas estão as quatro Casas do Idoso mantidas pela prefeitura, que oferecem mais de 50 atividades culturais, esportivas e de lazer. As unidades recebem, juntas, cerca de 11 mil atendimentos mensais, promovendo convivência e bem-estar.
O município também mantém quatro Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), em parceria com organizações da sociedade civil. Atualmente, cerca de 160 pessoas são atendidas com acolhimento integral e acompanhamento de equipes multidisciplinares.
Secretaria apresenta programa
Durante o evento, a equipe da SEDS também apresentou o Programa SP Amigo do Idoso (SPAI), responsável pela certificação. A iniciativa busca incentivar políticas públicas voltadas à garantia de direitos e à participação ativa da população com 60 anos ou mais.
Criado para estimular boas práticas, o Selo Paulista da Longevidade já certificou mais de 300 cidades em diferentes níveis: Inicial, Intermediário e Pleno. A progressão depende do cumprimento de metas relacionadas a áreas como saúde, mobilidade, inclusão social e participação comunitária.
São José dos Campos havia conquistado o selo inicial em 2015. Agora, com a nova classificação, o município se aproxima dos níveis mais avançados de reconhecimento, que exigem ações ainda mais abrangentes e sustentáveis voltadas à população idosa.