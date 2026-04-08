São José dos Campos avançou na certificação do Selo Paulista da Longevidade e foi promovida da modalidade Inicial para a Intermediária. O reconhecimento foi oficializado nesta quarta-feira (8) pela SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo), durante cerimônia com autoridades e gestores da área.

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Segundo a Secretaria, a evolução no selo reflete a ampliação de políticas públicas voltadas à população idosa no município. Segundo o governo estadual, a mudança de nível indica a implementação de ações estruturadas que promovem qualidade de vida, inclusão e envelhecimento ativo.