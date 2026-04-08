O homem suspeito de matar a ex-companheira Brenda Fernandes Barbosa Fonseca, 34 anos, em Cachoeira Paulista, foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira (7), em Lorena. O crime ocorreu em 29 de março.
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Brenda foi encontrado morta ao lado de um campo de futebol, no bairro Embauzinho. O companheiro dela era considerado o principal suspeito e investigado pela polícia por feminicídio.
De acordo com a Polícia Civil, o homem de 41 anos teve a prisão cautelar decretada pela Justiça. Com o mandado judicial, os policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão. Ainda segundo a polícia, ele teria confessou o crime após ser abordado.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.
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Relembre o crime
Brenda foi encontrada ao lado de um campo de futebol localizado na rua Coronel José Joaquim Ferreira, no bairro Embauzinho.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h20, e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, onde constataram a morte da vítima. Brenda apresentava uma marca de tiro na cabeça.
O boletim de ocorrência aponta que o corpo apresentava sinais de que havia sido arrastado. Testemunhas relataram que o crime teria ocorrido em frente à residência do companheiro da mulher. Ela também já teria recebido ameaças de morte do suspeito.
Ainda de acordo com as investigações, uma filha da vítima informou à polícia que o suspeito teria enviado mensagens para marcar um encontro na noite anterior ao crime. Desde então, ele passou a ser investigado. O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.