O homem suspeito de matar a ex-companheira Brenda Fernandes Barbosa Fonseca, 34 anos, em Cachoeira Paulista, foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira (7), em Lorena. O crime ocorreu em 29 de março.

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Brenda foi encontrado morta ao lado de um campo de futebol, no bairro Embauzinho. O companheiro dela era considerado o principal suspeito e investigado pela polícia por feminicídio.