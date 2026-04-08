Um vídeo obtido pela polícia mostra o exato momento em que o autor do assassinato de Yuri da Silva Soares, de 29 anos, ateia fogo no carro com o corpo da vítima em São José dos Campos. O crime, que chocou a cidade, teve como autor confesso um ex-presidiário de 21 anos, preso nesta quarta-feira (8).
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Segundo a polícia, Yuri foi baleado no rosto e depois foi carbonizado dentro do carro. O autor do crime, identificado como João Paulo, saiu da cadeia e descobriu que sua namorada havia se relacionado com o jovem e prometeu matá-lo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado na manhã de 22 de março, às 8h57, dentro de um Toyota Corolla preto incendiado e abandonado na Rua João Gomes da Silva, no Jardim São José.
Inicialmente, não foi possível identificar a vítima devido ao estado de carbonização, mas o laudo necroscópico confirmou a morte por disparo de arma de fogo antes do incêndio.
Ex-detento é preso por matar e queimar jovem Yuri em SJC
As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes. Yuri havia iniciado um relacionamento com uma mulher que conheceu no trabalho. O suspeito, identificado como João Paulo, era ex-companheiro dela e estava preso quando o envolvimento começou.
Após deixar a prisão, ele retomou o contato com a mulher, acessou mensagens no celular dela e passou a ameaçar o casal. Segundo depoimento, o suspeito utilizou o aparelho para se passar pela mulher e atrair Yuri até o local onde ocorreu o crime.
Após matar jovem, João Paulo confessa o crime para a mãe
Depois do assassinato, o homem ainda teria confessado o homicídio para a mãe. Ele foi localizado no bairro Jardim São José 2 e preso pela Delegacia de Homicídios, com apoio da GCM. O suspeito possui antecedentes por furto e porte de arma e permanece à disposição da Justiça.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil.