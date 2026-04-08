Um vídeo obtido pela polícia mostra o exato momento em que o autor do assassinato de Yuri da Silva Soares, de 29 anos, ateia fogo no carro com o corpo da vítima em São José dos Campos. O crime, que chocou a cidade, teve como autor confesso um ex-presidiário de 21 anos, preso nesta quarta-feira (8).

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Segundo a polícia, Yuri foi baleado no rosto e depois foi carbonizado dentro do carro. O autor do crime, identificado como João Paulo, saiu da cadeia e descobriu que sua namorada havia se relacionado com o jovem e prometeu matá-lo.