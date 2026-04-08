Um casal de barco se emocionou ao encontrar um grupo de orcas em Ilhabela, no lado norte da ilha. O avistamento ocorreu no dia 6 de abril e foi compartilhado pelas redes sociais.

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“Fomos presenteados com um daqueles momentos que ficam marcados pra sempre. As orcas apareceram no lado norte de Ilhabela. Imponentes, inteligentes e simplesmente indescritíveis”, diz o texto da publicação.