08 de abril de 2026
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‘Coração acelerado’: casal se emociona com orcas em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Conhecendo Ilhabela
Orca flagrada em Ilhabela
Orca flagrada em Ilhabela

Um casal de barco se emocionou ao encontrar um grupo de orcas em Ilhabela, no lado norte da ilha. O avistamento ocorreu no dia 6 de abril e foi compartilhado pelas redes sociais.

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“Fomos presenteados com um daqueles momentos que ficam marcados pra sempre. As orcas apareceram no lado norte de Ilhabela. Imponentes, inteligentes e simplesmente indescritíveis”, diz o texto da publicação.

“Esses encontros são raros, inesperados… e quando acontecem, são um verdadeiro presente de Deus. É a natureza mostrando, mais uma vez, que tudo acontece no tempo certo — e que alguns momentos não são planejados… são vividos.”

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