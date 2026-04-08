A Polícia Civil de Caraguatatuba reúne informações e busca pistas para descobrir o que aconteceu dentro da casa de Ana Paula Antunes da Conceição, 45 anos, e Gilmar Antunes, 42 anos, encontrados mortos na residência na tarde de terça-feira (7).

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Eles moravam na rua Domingos Greca, na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba. Ambos tinham marcas de tiros e foram encontrados mortos na residência, que tinha sinais de desorganização e de luta.