Um caminhão carregado de frutas tombou no km 79,600 da Rodovia dos Tamoios (SP-099), no sentido Sul, no trecho de Paraibuna. A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 de terça-feira (7) e se estendeu até a manhã desta quarta-feira (8).
O veículo, um modelo Mb L 1620, transportava 9 toneladas de carga e passou por falha no sistema de freios. O motorista saiu ileso.
O acidente
O motorista relatou que, por volta das 23h22 de terça-feira (7), ao descer a serra no km 78, o caminhão perdeu os freios. Ele tentou segurar o veículo por quase dois quilômetros até colidir contra a barreira rígida de concreto no km 79, o que resultou no tombamento. Apesar do impacto, que danificou 20 metros da barreira e 4 placas, o motorista saiu ileso.
Bloqueios
Todas as faixas e o acostamento foram totalmente bloqueados para o posicionamento estratégico de um guincho. Devido aos trabalhos de socorro, o trecho de serra operou temporariamente em sistema de mão dupla para garantir o fluxo de veículos até que a subida fosse liberada pelos túneis
A remoção da carreta para a base da Polícia Militar Rodoviária foi concluída às 03h32, e, às 07h05, um veículo adicional chegou ao local para auxiliar no transbordo da carga de 9 toneladas de frutas. Embora a limpeza da pista tenha sido concluída, o acostamento permanece interditado com detritos sinalizados enquanto equipes finalizam os trabalhos.