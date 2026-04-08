A Embraer e a Alada (Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A.) assinaram um Memorando de Entendimento nessa terça-feira (7), na Fidae (Feira Internacional do Ar e Espaço), no Chile, para avaliar e explorar potenciais oportunidades de negócios no mercado de Defesa e Segurança em negociações que exijam contratos governo para governo (G2G, em inglês).
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Recentemente, a Alada foi indicada pelo Ministério da Defesa do Brasil como entidade autorizada para realizar contratações G2G em benefício da Base Industrial da Defesa.
“A assinatura deste memorando vai identificar e explorar possíveis oportunidades dentro do mercado de Defesa e Segurança, permitindo aos países que exijam contratos de governo para governo uma nova opção de negociação para viabilizar a aquisição de produtos e soluções da Embraer”, disse Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança.
“A exportação G2G é um modelo de negócio sem precedentes no Brasil, no qual a Alada desempenha um papel estratégico e decisivo, abrindo novas oportunidades de mercado para produtos, serviços e projetos aeroespaciais — com destaque especial para aqueles oriundos da Base Industrial de Defesa”, afirmou Sergio Roberto de Almeida, presidente da Alada.
“Operações como esta são fundamentais para estimular e fortalecer a exportação de produtos de defesa fabricados no Brasil, conferindo credibilidade institucional às negociações, beneficiando a Base Industrial de Defesa e ampliando o acesso a novos mercados internacionais”, afirmou o secretário de Produtos de Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues.
Expansão de negócios
A assinatura do memorando ocorre em um momento em que a Embraer está expandindo sua atuação em mercados estratégicos na América Latina e África, mantendo um diálogo ativo com autoridades e representantes do governo.
Dentre os destaques da Embraer na indústria de defesa, estão o KC-390 Millennium, a aeronave de transporte militar mais moderna de sua classe, e o A-29 Super Tucano, líder global em sua categoria, ambos conquistando cada vez mais operadores em todo o mundo.