A Embraer e a Alada (Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A.) assinaram um Memorando de Entendimento nessa terça-feira (7), na Fidae (Feira Internacional do Ar e Espaço), no Chile, para avaliar e explorar potenciais oportunidades de negócios no mercado de Defesa e Segurança em negociações que exijam contratos governo para governo (G2G, em inglês).

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Recentemente, a Alada foi indicada pelo Ministério da Defesa do Brasil como entidade autorizada para realizar contratações G2G em benefício da Base Industrial da Defesa.