Um adolescente foi apreendido e um adulto preso com uma motocicleta furtada em Caçapava.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela rua Maria Arlinda, no bairro Feital.

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