08 de abril de 2026
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FURTO

Caçapava: PM recupera moto furtada com homem e um adolescente

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Um adolescente foi apreendido e um adulto preso com uma motocicleta furtada em Caçapava.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela rua Maria Arlinda, no bairro Feital.

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Eles estavam em posse de um veículo com registro de furto na cidade em 13 de março de 2026.

Ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Taubaté, onde o adulto permaneceu à disposição da Justiça.

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