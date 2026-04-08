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INTERVENÇÃO POLICIAL

ATENÇÃO: Jovem de 20 anos morre durante ação da PM no Vale

Por Jesse Nascimento | Areias
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Operação foi montada após denúncias de crimes no Morro do Rocio
Operação foi montada após denúncias de crimes no Morro do Rocio

Um jovem de 20 anos morreu em Areias, na noite de segunda-feira (7), durante intervenção policial na rua São Pedro, no Morro do Rocio. Segundo a versão registrada pela Polícia Militar, ele teria apontado um revólver contra a equipe durante uma operação montada após denúncias sobre tráfico de drogas, tentativas de homicídio, homicídio e ameaça contra policial militar.

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O boletim identifica a vítima como Gabriel Hadryan da Silva Coelho, 20 anos. A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

De acordo com o relato policial, a operação começou depois de denúncias anônimas que apontavam atuação criminosa no Morro do Rocio, com referência a tráfico, ameaças e crimes violentos.

Segundo a PM, a Força Tática posicionou uma viatura antes do portal da cidade e outra equipe avançou a pé, por dentro da mata, para tentar surpreender suspeitos. No registro, os policiais afirmam que ouviram conversas sobre armas e drogas e, quando a viatura iniciou a subida do morro, perceberam três pessoas correndo pelo mato.

Jovem teria apontado revólver

Ainda conforme a narrativa do boletim, Gabriel surgiu com um revólver calibre .38 e uma mochila nas costas, recebeu ordem para largar a arma, mas teria apontado o armamento para os agentes. Foi nesse momento que houve disparos de policiais.

O boletim informa a apreensão de um revólver Taurus calibre .38, um revólver Smith Wess calibre .32, uma pistola Taurus, três carregadores de munição, celular Samsung, munições de calibres .38 e .22 e diferentes porções de entorpecentes. Entre as drogas, o registro cita cocaína, crack e maconha, incluindo um tijolo de maconha com quase 700 gramas.

A perícia também recolheu projéteis e lacrou o material apreendido. O resgate foi acionado, socorreu o jovem e o levou à Santa Casa de Areias, mas ele não resistiu. O local permaneceu preservado para os exames periciais. A ocorrência foi formalizada no plantão de Queluz, com apreciação posterior do delegado titular.

Denúncias de ameaças contra PM

A morte também entrou no radar da investigação por causa do contexto apresentado no próprio boletim. A PM afirma que as denúncias mencionavam ameaça contra a vida de um cabo da corporação e associação do ponto com tráfico e homicídios.

Esse pano de fundo pode influenciar o rumo do inquérito, embora a apuração formal ainda dependa da perícia, dos laudos e da análise das circunstâncias completas da ação.

Como em toda ocorrência desse tipo, a versão apresentada pelos policiais precisa ser confrontada com os laudos do Instituto de Criminalística, a necropsia, os exames residuográficos e a análise do armamento apreendido.

O registro policial já descreve autoria conhecida da intervenção, preservação da cena e apreensão de armas e drogas, mas a conclusão definitiva depende do avanço formal das investigações e do exame técnico de todos os vestígios.

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