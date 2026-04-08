Um jovem de 20 anos morreu em Areias, na noite de segunda-feira (7), durante intervenção policial na rua São Pedro, no Morro do Rocio. Segundo a versão registrada pela Polícia Militar, ele teria apontado um revólver contra a equipe durante uma operação montada após denúncias sobre tráfico de drogas, tentativas de homicídio, homicídio e ameaça contra policial militar.

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O boletim identifica a vítima como Gabriel Hadryan da Silva Coelho, 20 anos. A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.