Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas em Caçapava. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), quando policiais militares em patrulhamento pelo bairro Maria Elmira o avistaram em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir entrando em uma padaria e dispensou no chão os entorpecentes que carregava.

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