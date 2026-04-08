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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente com drogas tenta se esconder em padaria de Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas em Caçapava. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), quando policiais militares em patrulhamento pelo bairro Maria Elmira o avistaram em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir entrando em uma padaria e dispensou no chão os entorpecentes que carregava.

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Durante a abordagem, nas proximidades do banheiro do estabelecimento, foram encontrados potinhos com substância que aparentava ser crack. Ele confessou o crime de tráfico no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caçapava, permanecendo à disposição da Justiça.

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