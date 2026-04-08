Um homem de 34 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (7), em uma via da zona rural de Pindamonhangaba. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com perfurações compatíveis com tiros, já sem possibilidade de socorro.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Alan Brando Fernandes. O crime ocorreu na Avenida 16. Durante o deslocamento, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) já havia atualizado a ocorrência de disparo para encontro de cadáver no mesmo local.
A perícia recolheu três cápsulas de arma de fogo, encaminhadas diretamente para a sede da Polícia Científica em Taubaté.
Vítima era morador do local
De acordo com a autoridade policial plantonista, a apuração inicial indicou que Alan morava próximo do ponto onde foi encontrado. Segundo relatos colhidos no local, ele teria sido alvejado primeiro nas proximidades e ainda conseguiu caminhar até o local em que morreu, onde teria sido atingido outras vezes. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os exames periciais.
O boletim informa que há duas câmeras de vigilância em uma casa da mesma rua. Os equipamentos podem ter importância central para tentar reconstruir o trajeto da vítima, o momento dos disparos e a rota de fuga do autor, que ainda não foi identificado.
O irmão da vítima informou à polícia que tem um áudio enviado pela filha de Alan, em que ela relata o que teria acontecido. O conteúdo desse material não foi detalhado no boletim, mas tende a ser incorporado ao inquérito como um dos elementos de apoio à investigação.
Na terceira edição do registro, a Polícia Civil corrigiu a classificação da ocorrência para autoria desconhecida. Isso significa que, até o momento do registro do BO, não havia dados formais suficientes para vincular o crime a uma pessoa determinada.
Como o caso ocorreu em área rural e a vítima, segundo os relatos, ainda caminhou depois de ser atingida, o inquérito deve depender da combinação entre perícia, análise do áudio citado por familiares e eventual captação por câmeras próximas.