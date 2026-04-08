Um homem de 34 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (7), em uma via da zona rural de Pindamonhangaba. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com perfurações compatíveis com tiros, já sem possibilidade de socorro.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Alan Brando Fernandes. O crime ocorreu na Avenida 16. Durante o deslocamento, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) já havia atualizado a ocorrência de disparo para encontro de cadáver no mesmo local.