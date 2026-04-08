Um detento foragido da Casa de Detenção Provisória de Franco da Rocha, foi capturado na zona central de São José dos Campos sob acusação de roubos de bicicleta.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), por volta das 15h50, quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito em uma bicicleta na praça da rua 1º de Maio. Ele fugiu ao perceber a aproximação da polícia, mas foi alcançado na Avenida João Marson.

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