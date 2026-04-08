Um detento foragido da Casa de Detenção Provisória de Franco da Rocha, foi capturado na zona central de São José dos Campos sob acusação de roubos de bicicleta.
A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), por volta das 15h50, quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito em uma bicicleta na praça da rua 1º de Maio. Ele fugiu ao perceber a aproximação da polícia, mas foi alcançado na Avenida João Marson.
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Para evitar ser reconhecido, forneceu nome falso, mas a consulta biométrica junto ao sistema Muralha Paulista revelou que se tratava de um foragido do sistema prisional de Franco da Rocha, procurado desde março de 2026, reincidente em crimes de roubo e furto.
O homem foi reconhecido por cometer roubos de bicicleta na região, incluindo um ocorrido em 23 de março, no bairro Vila Industrial.
Conduzido à delegacia, permanece preso e à disposição da Justiça.