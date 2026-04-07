Mensagens de dor, saudade e solidariedade tomaram conta das redes sociais após a morte do jovem João Vitor Faria Floriano Castanhagi, de 18 anos, vítima de um acidente de moto entre São José dos Campos.

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A mãe do jovem, Caroline Floriano de Almeida, publicou uma mensagem de despedida que comoveu amigos e familiares. “Obrigada por tudo, meu filho. Mamãe está com muita saudade. Te vejo no céu”.