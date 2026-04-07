Mensagens de dor, saudade e solidariedade tomaram conta das redes sociais após a morte do jovem João Vitor Faria Floriano Castanhagi, de 18 anos, vítima de um acidente de moto entre São José dos Campos.
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A mãe do jovem, Caroline Floriano de Almeida, publicou uma mensagem de despedida que comoveu amigos e familiares. “Obrigada por tudo, meu filho. Mamãe está com muita saudade. Te vejo no céu”.
Pessoas que acompanharam o caso também compartilharam relatos. Um motoboy afirmou ter sido o primeiro a parar no local para prestar ajuda e deixou uma mensagem de apoio à família, expressando seus sentimentos pela perda.
Amigos próximos também se manifestaram, destacando a dificuldade em lidar com a notícia e oferecendo palavras de conforto. Em uma das mensagens, uma conhecida disse não acreditar no ocorrido e desejou força à mãe, reforçando a esperança de que ela encontre amparo para enfrentar o momento.
O acidente
O acidente de moto aconteceu a madrugada de sábado (29), na estrada velha que liga São José dos Campos a Jacareí.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 0h20 para atender a um acidente na altura do km 1, nas proximidades do Conjunto Residencial 31 de Março. No local, os agentes constataram que o jovem conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Titan prata e havia sofrido uma queda no acostamento da via.
A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Informações iniciais apontam que não houve envolvimento de outros veículos.
A dinâmica do acidente será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais. O caso foi registrado como morte suspeita, morte súbita sem causa determinante aparente e morte acidental.