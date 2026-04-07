Um suposto caso de feminicídio seguido de suicídio foi registrado nesta terça-feira (7) na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados dentro de uma residência no bairro.
Segundo informações preliminares, as vítimas já estavam sem vida no momento em que foram localizadas. A principal linha de investigação indica que o homem teria matado a companheira e, em seguida, cometido suicídio.
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e atenderam a ocorrência. O imóvel foi isolado para os trabalhos da perícia técnica, que deve auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do caso.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), onde passarão por exames. A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.
Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas oficialmente, e outros detalhes sobre a dinâmica do ocorrido ainda serão apurados pelas autoridades.