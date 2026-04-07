Um menino de 8 anos mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Conselho Tutelar na manhã desta terça-feira (7), após ser encontrado sozinho às margens de uma rodovia em Taubaté. A criança caminhava pelo acostamento, chorando, em situação de risco.

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De acordo com a PRF, o acionamento ocorreu por volta das 12h, após motoristas relatarem a presença do menino, que vestia uniforme escolar e carregava uma mochila. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a criança próxima à pista, visivelmente abalada.