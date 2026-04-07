Um menino de 8 anos mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Conselho Tutelar na manhã desta terça-feira (7), após ser encontrado sozinho às margens de uma rodovia em Taubaté. A criança caminhava pelo acostamento, chorando, em situação de risco.
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De acordo com a PRF, o acionamento ocorreu por volta das 12h, após motoristas relatarem a presença do menino, que vestia uniforme escolar e carregava uma mochila. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a criança próxima à pista, visivelmente abalada.
Durante o acolhimento, o menino contou que havia fugido da van escolar para não retornar à casa da mãe. Segundo o relato feito aos agentes, ele afirmou sofrer agressões e maus-tratos, além de expressar o desejo de morar com o pai.
Com base nas informações fornecidas, a equipe levou a criança até a residência do pai, também em Taubaté. No local, foi constatado que se tratava de uma situação familiar delicada, já que os pais são separados, a guarda estava com a mãe e havia uma medida protetiva que restringia o contato entre os adultos.
Ainda segundo as informações, a escola já havia comunicado os responsáveis sobre o desaparecimento do aluno. Diante da denúncia e do contexto de vulnerabilidade, a criança e os envolvidos foram encaminhados ao Conselho Tutelar, que ficará responsável pelas providências legais e acompanhamento do caso.