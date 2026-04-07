A Prefeitura de São José dos Campos liberou provisoriamente, nesta terça-feira (7), o tráfego pela passagem inferior das obras de duplicação da Avenida Sebastião Gualberto. A medida faz parte do cronograma de execução e permite o avanço de uma nova etapa do projeto, com a continuidade da construção do viaduto no local.

A abertura do túnel tem como objetivo reduzir os impactos no trânsito durante o andamento das intervenções, ao mesmo tempo em que viabiliza a sequência dos trabalhos na estrutura superior.

Atualmente, os serviços estão concentrados na construção da laje do viaduto que fará a ligação entre as avenidas João Marson e Teotônio Vilela. A etapa é considerada fundamental para a integração do novo sistema viário. Paralelamente, equipes atuam na execução de um muro de contenção na Avenida Sebastião Gualberto, sob o Viaduto Nestor Soriano, além da continuidade da duplicação no trecho próximo ao terminal de cimento da MRS.