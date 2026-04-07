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TRÂNSITO

Prefeitura abre viaduto e libera passagem na Sebastião Gualberto

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Trânsito foi liberado na Sebastião Gualberto
Trânsito foi liberado na Sebastião Gualberto

A Prefeitura de São José dos Campos liberou provisoriamente, nesta terça-feira (7), o tráfego pela passagem inferior das obras de duplicação da Avenida Sebastião Gualberto. A medida faz parte do cronograma de execução e permite o avanço de uma nova etapa do projeto, com a continuidade da construção do viaduto no local.

A abertura do túnel tem como objetivo reduzir os impactos no trânsito durante o andamento das intervenções, ao mesmo tempo em que viabiliza a sequência dos trabalhos na estrutura superior.

Atualmente, os serviços estão concentrados na construção da laje do viaduto que fará a ligação entre as avenidas João Marson e Teotônio Vilela. A etapa é considerada fundamental para a integração do novo sistema viário. Paralelamente, equipes atuam na execução de um muro de contenção na Avenida Sebastião Gualberto, sob o Viaduto Nestor Soriano, além da continuidade da duplicação no trecho próximo ao terminal de cimento da MRS.

Parte das obras já foi concluída. O trecho entre a Avenida João Marson e o Viaduto Nestor Soriano está liberado para circulação desde o ano passado.

A duplicação da Avenida Sebastião Gualberto é apontada pela administração municipal como uma intervenção estratégica para a mobilidade urbana, com impacto direto na melhoria do fluxo de veículos e na segurança viária da região.

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