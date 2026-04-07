O São José Basket perdeu por 90 a 78 para o Brasília na noite desta terça-feira (7), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Desta maneira, os joseenses, sob comando do técnico Chris Ahmed, estão com 20 vitórias e 15 derrotas, em oitavo lugar. Já o Brasília, com 27 vitórias e nove derrotas, está em quarto lugar.