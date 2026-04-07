07 de abril de 2026
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BASQUETE

São José Basket perde fora de casa para o Brasília pelo NBB

Por Marcos Eduardo Carvalho | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
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Matheus Maranhão / CAIXA Brasília
Lance do jogo entre Brasília e São José
Lance do jogo entre Brasília e São José

O São José Basket perdeu por 90 a 78 para o Brasília na noite desta terça-feira (7), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Desta maneira, os joseenses, sob comando do técnico Chris Ahmed, estão com 20 vitórias e 15 derrotas, em oitavo lugar. Já o Brasília, com 27 vitórias e nove derrotas, está em quarto lugar.

Na rodada seguinte, o time da região recebe o Pinheiros na sexta-feira (10), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.

Como foi o jogo

O jogo começou com o São José melhor, abrindo sete pontos em determinado momento. No entanto, o Brasília reagiu e empatou em 20 a 20.

Veio o segundo quarto, onde os joseenses conseguiram ficar à frente, mesmo com muito equilíbrio. E os 21 a 18 colocaram o time da região em vantagem de 41 a 38.

Na etapa final, o jogo seguiu aquela toada de equilíbrio, com os times se alternando no placar da partida. Mas, o Brasília melhorou nos minutos finais, venceu por 30 a 20 e abriu sete pontos de vantagem: 68 a 61.

Mas, no último período, o São José perdeu o fôlego e os donos da casa ampliaram a vantagem. Ali, a derrota joseense ficou consumada.

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