O São José Basket venceu o Sport por 71 a 59 na noite desta terça-feira (7), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com isso, as meninas comandadas pelo técnico Leandro Leal, chegam a duas vitórias em seis rodadas no campeonato, onde tenta uma reação. E o time pernambucano, com apenas uma vitória, agora soma cinco derrotas.