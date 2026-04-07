O São José Basket venceu o Sport por 71 a 59 na noite desta terça-feira (7), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com isso, as meninas comandadas pelo técnico Leandro Leal, chegam a duas vitórias em seis rodadas no campeonato, onde tenta uma reação. E o time pernambucano, com apenas uma vitória, agora soma cinco derrotas.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar no mesmo local, sexta-feira (10), a partir das 19h30, contra o Salvador Basquete.
Nesta terça, as joseenses tiveram uma boa atuação no primeiro quarto e abriram cinco pontos de frente: 19 a 14 sobre o Sport.
Depois, manteve o ritmo no segundo quarto, quando conseguiu fazer 19 a 13. Assim, foi para o intervalo com placar de 38 a 27, ou seja, 11 pontos de vantagem.
Após o intervalo, o time da casa continuou melhor e não deu chances para o Sport reagir. Com os 20 a 16, chegou aos 58 a 43, abrindo 15 pontos de frente.
No último período, o Sport foi para o tudo ou nada e chegou e descontar a diferença. Mas, no final, o São José seguiu firme, administrou a vantagem e venceu pela segunda vez na temporada.