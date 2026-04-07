A Prefeitura de Taubaté anunciou nessa terça-feira (7) o adiamento, por tempo indeterminado, do leilão para a venda de uma área industrial no bairro Água Quente. No comunicado, o secretário de Administração, Matheus Prado, afirmou que "a medida foi adotada por razões de interesse público e para assegurar a observância dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica".

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O leilão havia sido aberto no dia 6 de março e poderia receber lances até essa quarta-feira (8), de forma online.