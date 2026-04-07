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TEMPO INDETERMINADO

Taubaté adia leilão de área no Água Quente por R$ 1,85 milhão

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/SF Leilões
O imóvel fica na Rua Elias João Andraus Neto, s/n, e tem 41,2 mil metros quadrados; lances poderiam ser feitos até essa quarta-feira, mas Prefeitura anunciou adiamento por tempo indeterminado
O imóvel fica na Rua Elias João Andraus Neto, s/n, e tem 41,2 mil metros quadrados; lances poderiam ser feitos até essa quarta-feira, mas Prefeitura anunciou adiamento por tempo indeterminado

A Prefeitura de Taubaté anunciou nessa terça-feira (7) o adiamento, por tempo indeterminado, do leilão para a venda de uma área industrial no bairro Água Quente. No comunicado, o secretário de Administração, Matheus Prado, afirmou que "a medida foi adotada por razões de interesse público e para assegurar a observância dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica".

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O leilão havia sido aberto no dia 6 de março e poderia receber lances até essa quarta-feira (8), de forma online.

O imóvel fica na Rua Elias João Andraus Neto, s/n, e tem 41,2 mil metros quadrados. O lance mínimo era de R$ 1,85 milhão.

Leilões.

Em abril de 2025, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho do ano passado, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, sendo que 26 delas já foram a leilão - contando os leilões ainda não finalizados.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura tentou vender três imóveis, mas nenhum lance foi apresentado. Os leilões fracassados foram da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos e de outros dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá. Em março desse ano, novo fracasso, dessa vez na tentativa de vender uma área no Piracangaguá. Nesses casos, a Prefeitura afirmou que irá fazer novas tentativas de leilão, mas ainda não divulgou se manterá a pedida mínima ou irá reavaliar o valor dos imóveis.

Em janeiro desse ano, a Prefeitura conseguiu vender 16 terrenos espalhados pela cidade por R$ 3,831 milhões. Na ocasião, foram leiloados 12 imóveis no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência.

Em andamento.

Atualmente, a Prefeitura tem dois leilões em andamento. Em um deles, o município espera vender quatro terrenos da chamada Esquina do Brasil, com lance mínimo de R$ 185 milhões.

O outro leilão é de um terreno em um loteamento no bairro Cataguá, com lance mínimo de R$ 214 mil - nesse caso leilão, os lances poderão ser feitos em dois diferentes sites - clique aqui ou aqui.

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