Um arco-íris duplo chamou a atenção de moradores de São José dos Campos e coloriu o céu na tarde chuvosa desta terça-feira (7).

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O fenômeno, considerado incomum, ocorre quando a luz do sol sofre dupla refração nas gotas de chuva, formando um segundo arco mais suave e invertido em relação ao principal.