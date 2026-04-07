07 de abril de 2026
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VÍDEO: Arco-íris 'duplo' cria espetáculo de cores no céu de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Miriã Oliveira/OVALE

Um arco-íris duplo chamou a atenção de moradores de São José dos Campos e coloriu o céu na tarde chuvosa desta terça-feira (7).

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O fenômeno, considerado incomum, ocorre quando a luz do sol sofre dupla refração nas gotas de chuva, formando um segundo arco mais suave e invertido em relação ao principal.

O registro impressiona pela beleza e reforça como cenas simples da natureza ainda conseguem surpreender no dia a dia.

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