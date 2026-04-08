Vídeo de câmera de segurança flagrou um homem agredindo e roubando uma bicicleta de dois adolescentes em São José dos Campos. O crime ocorreu em 23 de março, por volta das 17h50.

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A imagem mostra o homem agindo com extrema violência contra dois adolescentes, que acabam se rendendo à agressão e tendo a bicicleta roubada pelo suspeito.