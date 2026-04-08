Vídeo de câmera de segurança flagrou um homem agredindo e roubando uma bicicleta de dois adolescentes em São José dos Campos. O crime ocorreu em 23 de março, por volta das 17h50.
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A imagem mostra o homem agindo com extrema violência contra dois adolescentes, que acabam se rendendo à agressão e tendo a bicicleta roubada pelo suspeito.
Nesta terça-feira (7), a Polícia Militar prendeu o suspeito em São José. O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes da cidade. Ele estava com uma bicicleta da qual não conseguiu provar a procedência.
Homem tentou fugir da PM
Segundo a PM, o homem é foragido da Casa de Detenção Provisória de Franco da Rocha (SP). Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito em uma bicicleta na praça da rua 1º de Maio. Ele fugiu ao perceber a aproximação da polícia, mas foi alcançado na avenida João Marson.
Para evitar ser reconhecido, ele forneceu nome falso, mas a consulta biométrica junto ao sistema Muralha Paulista revelou que se tratava de um foragido do sistema prisional de Franco da Rocha, procurado desde março de 2026, reincidente em crimes de roubo e furto.
O homem foi reconhecido por cometer roubos de bicicleta na região, incluindo um ocorrido em 23 de março, no bairro Vila Industrial. Conduzido à delegacia, permaneceu preso e à disposição da Justiça.